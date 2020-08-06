Geçtiğimiz sene kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünya evine giren Hazal Kaya, aynı yıl da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Yakında Onur Tuna ile başrolde oynayacağı "Benden Ne Olur?" filminin çekimlerine başlayacak olan Hazal Kaya, oyuncu ve yönetmen eşi Ali Atay'la çekilen bir fotoğrafını Instagram hikayeler kısmından paylaşarak, esprili bir mesaj yazdı.