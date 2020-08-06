Magazin Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile paylaşım: Poz vermeye bayılır nur yüzlüm

Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile paylaşım: Poz vermeye bayılır nur yüzlüm

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Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile paylaşım: Poz vermeye bayılır nur yüzlüm

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay'la çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Hazal Kaya paylaşımına "Poz vermeye bayılır nur yüzlüm" notunu yazdı.

06 Ağustos 2020, Perşembe 10:19 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sene kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünya evine giren Hazal Kaya, aynı yıl da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Yakında Onur Tuna ile başrolde oynayacağı "Benden Ne Olur?" filminin çekimlerine başlayacak olan Hazal Kaya, oyuncu ve yönetmen eşi Ali Atay'la çekilen bir fotoğrafını Instagram hikayeler kısmından paylaşarak, esprili bir mesaj yazdı.

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