Magazin Hazal Kaya'dan Fikret Ali ile yeni poz

Hazal Kaya'dan Fikret Ali ile yeni poz

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Hazal Kaya'dan Fikret Ali ile yeni poz

Oyuncu Hazal Kaya, 10 aylık oğlu Fikret Ali ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Kaya'nın "En iyi gün" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.

13 Ekim 2020, Salı 14:04 Son Güncelleme:
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Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Hazal Kaya, setlere geri döndü. Kaya, oğlu Fikret Ali ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 29 yaşındaki oyuncunun "En iyi gün" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde takoz kullandığı ve şeker hastalığı nedeniyle aldığı kilolar yüzünden, sosyal medyada kendisine yaralayıcı şeyler yazıldığını söylemişti.

'Bu uğradığım şiddet, başkalarına güç vermek arzusu yarattı'

Hazal Kaya, "Bunu hassas insanlara yaptığınızda, zayıflama haplarıyla kendilerini öldürmelerine bile sebep olabiliyorsunuz, yapmayın!' dedim. Bu uğradığım şiddet, başkalarına güç vermek arzusu yarattı" şeklinde konuşmuştu.

Hazal Kaya, daha sonra şunları anlatmıştı; "Kilo aldığım dönemde dergiler için kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu. Dizi sektörü de 'kilolu' diye kadına başrol vermiyor. İnsanlar güzellik standartlarına uyan kadınları izlermiş... Zayıf ya da güzel kadınlar da sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu algı da çok klişe ve yanlış. Bu değersizleştirmenin bir parçası."


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