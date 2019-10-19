Hazal Kaya'nın bebek odası sosyeteden
Ali Atay ile geçen martta nikah masasına oturan oyuncu Hazal Kaya, 8.5 aylık hamile
Halil Kalmuk/ POSTA
Oğlu Fikret Ali’ye kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya, bebek odasını Tuvana Büyükçınar, Alara Koçibey ve Emine Kütük’ün ortak olduğu dekorasyon şirketi ‘3 Moms’a emanet etti.
'Düğünden sonra bebek istiyorum' diye çıldırırken...
Hazal Kaya, “Düğünden sonra ‘Bebek istiyorum’ diye çıldırırken Tuvana ile hayaller kurdum. Çok şükür, o hayal beklemediğimiz bir hızla gerçek oldu” diye konuştu.