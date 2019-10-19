Hazal Kaya'nın bebek odası sosyeteden

Ali Atay ile geçen martta nikah masasına oturan oyuncu Hazal Kaya, 8.5 aylık hamile

19 Ekim 2019, Cumartesi 07:25 Son Güncelleme:
A A
Hazal Kaya'nın bebek odası sosyeteden

Halil Kalmuk/ POSTA

Oğlu Fikret Ali’ye kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya, bebek odasını Tuvana Büyükçınar, Alara Koçibey ve Emine Kütük’ün ortak olduğu dekorasyon şirketi ‘3 Moms’a emanet etti.

'Düğünden sonra bebek istiyorum' diye çıldırırken...

Hazal Kaya, “Düğünden sonra ‘Bebek istiyorum’ diye çıldırırken Tuvana ile hayaller kurdum. Çok şükür, o hayal beklemediğimiz bir hızla gerçek oldu” diye konuştu.

Bu haberi de okudularBilinçli anne Hazal Kaya!

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...