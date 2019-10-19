Halil Kalmuk/ POSTA

Oğlu Fikret Ali’ye kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya, bebek odasını Tuvana Büyükçınar, Alara Koçibey ve Emine Kütük’ün ortak olduğu dekorasyon şirketi ‘3 Moms’a emanet etti.

'Düğünden sonra bebek istiyorum' diye çıldırırken...

Hazal Kaya, “Düğünden sonra ‘Bebek istiyorum’ diye çıldırırken Tuvana ile hayaller kurdum. Çok şükür, o hayal beklemediğimiz bir hızla gerçek oldu” diye konuştu.

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