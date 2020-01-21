Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un doğum gününe akın eden ünlü isimler arasında 2 aylık bebeğiyle birlikte Hazal Kaya da vardı.

Toplu çekilen fotoğrafta da Hazal Kaya’nın yüzünü sakladığı oğlu Fikret Ali’nin kısmen de olsa yüzünün görünmesi şaşırttı.

Cansu Tosun , “Şükür iyi ki varsınız. Hayata anlam kazandıran günlerden biri daha. İyi ki doğmuşuz iyi ki beraberiz." notuyla fotoğrafı paylaştı.

Teklif üstüne teklif alıyorlar

Hazal Kaya, Şubat 2019’da Ali Atay ile evlenmiş, 19 Kasım’da oğlu Fikret Ali’yi dünyaya getirmişti.

Bebeği ile reklam filmlerinde oynaması için teklif üstüne teklif alan Hazal Kaya, oğlu ile kamera karşısına geçmeye hiç sıcak bakmıyor.





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