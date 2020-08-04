Bir süre önce "Benden Ne Olur" filminin başrolünü Hazal Kaya'nın üstleneceği açıklanmıştı. Şimdi ise oyuncu Hazal Kaya'ya eşlik edecek ismin yıldızı parlayan oyunculardan Onur Tuna olacağı duyuruldu.

Hazal Kaya'nın yeni filmi, bir kitap uyarlaması oldu. Benden Ne Olur kitabı, hayatında büyük işler başaran kadınları eleştiren ve hayattaki yerini sorgulayıp arayan gözü kara bir kadının hikayesini konu ediyor.

Benden Ne Olur isimli kitap 2019 yılında piyasaya sunularak okuyucularıyla buluşmaya başlamıştı.

Onur Tuna, Benden Ne Olur filminde Soner karakterine hayat verecek. Çekimlere ne zaman başlanacağı ise henüz bilinmiyor.