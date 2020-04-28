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Magazin Hazal Kaya'nın yeni projesi ortaya çıktı

Hazal Kaya'nın yeni projesi ortaya çıktı

Magazin

Hazal Kaya'nın yeni projesi ortaya çıktı

Hazal Kaya, 2019 yılının Nisan ayında hamilelik haberini alan oyuncu son dizisinin final yapmasının ardından setlere ara vermişti. Ünlü oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı.

28 Nisan 2020, Salı 20:49 Son Güncelleme:
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Oğlu Fikret Ali’yi 2019 yılının Kasım ayında kucağına alan ve 1 sezondur hiçbir projede yer almayan Hazal Kaya'nın yeni projesi ortaya çıktı. Tuvana Büyükçınar ile yaptığı instagram sohbetinde Büyükçınar "Dizi setlerinde çalışmalar ne zaman başlayacak?" diye sordu.

Setlere ne zaman başlanabileceği konusunda bir fikrinin olmadığını söyleyen Hazal Kaya, “Yazın çekilmesi planlanan bir sinema filmim vardı benim. Tabii ki durduk. Ne zaman başlarız bilmiyorum. Yapımcılar ne düşünüyor, ne yapıyorlar kendi aralarında hiçbir fikrim yok” diyerek yeni projesi ile ilgili de bilgi vermiş oldu.

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