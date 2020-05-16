Hazal Kaya’yı güldüren fotoşop
Hazal Kaya, Şubat 2019’da Ali Atay ile evlenmiş, Kasım 2019’da Fikret Ali’yi kucağına almıştı. Geçtiğimiz günlerde oğlu ile ilk fotoğrafını paylaşan Kaya'nın oğlu, babası Ali Atay'a benzetilmişti.
16 Mayıs 2020, Cumartesi 22:32 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Ali Atay ve Hazal Kaya 6 yıllık birlikteliklerini nikahla taçlandırmışlardı. Ünlü oyuncuların bebekleri Fikret Ali'yi kasım ayında kucağına alan Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde oğlu Fikret Ali ile ilk fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun takipçileri Fikret Ali'yi babası Ali Atay'a benzetmişti.
Takipçilerinden Hazal Kaya'yı güldüren bir fotoşop geldi. Kucağındaki Fikret Ali'nin gövdesine baba Ali Atay'ın kafasını fotoşopla yerleştiren takipçilerinin bu paylaşımı Hazal Kaya'yı güldürdü.