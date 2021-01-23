‘Selena’, ‘Türk Malı’, ‘Pis Yedili’ gibi unutulmaz dizilerde oynadınız. En son da 2019’da final yapan ‘Elimi Bırakma’daydınız. Sırada ne var?

Evet hepsi ayni tonlarda gibi görünen ama tecrübe etmesi çok farklı projelerdi. En son işim ‘Elimi Bırakma’ iyi geldi bana aslında. Çünkü bir dram setinde olmak işime olan ilgimi pekiştirdi. Bence işimizin en güzel yanı da bu. Çeşitli ve açık olması. Komediyi çok seviyorum ama diğer türlere de ilgim arttı. Güçlü bir kadın karakteri canlandırmak istiyorum.

Siz neler yaptınız ‘Elimi Bırakma’dan bu yana?

Pandemi boyunca hiçbir şey yapmadım, yapamadım. Bronşitim olduğu için ekstra dikkatli davranmaya çalışıyorum bu dönem. ‘Elimi Bırakma’ finali de aslında pandeminin hemen öncesiydi. Şu dönem senaryo okuyorum, içime sinen bir proje ile yine sete çıkmayı çok istiyorum. Özlüyorum setleri. Aynı zamanda heyecanı, koşturmayı, kendimi geliştirmeyi...

Hakkınızda nette çok az şey var ve birçok tiyatro oyununda yer aldığınız yazılmış. Oyunculuk eğitiminiz ve geçmişiniz nedir?

Kanal D’nin PAM çocuk kulübüyle başladım. Sonrasında baktım ki seviyorum sahneyi, Birol Engeler’den tiyatro dersi alıp, Şehir Tiyatroları sınavına girdim. Ve Muhsin Ertuğrul Şehir Tiyatrosu’nda eğitim hayatım başladı. Tabii bir de Devlet Opera ve Balesi’nde eğitimim var.

Bir de paten, yüzme, voleybol sporlarını yaptığınız, bale ve halk oyunlarıyla ilgilendiğiniz yazıyor. Hepsi aynı anda sürüyor mu? Bu kadar enerji nereden geliyor?

Bu bilgiler benim ‘Selena’ dizisi zamanında verdiğim röportajdan sanırım (gülüyor). Çok aktif bir çocukluk geçirdim. Yataktan kalkıp, uyku saatime kadar aktivitelere koşuyordum. Enerjim fazla fazla yetiyordu haliyle. Ama şu anda sanmıyorum!

Geçen yaz Balkanların Tarkan’ıyla nişanlandığınız haberiyle gündeme geldiniz. Neden Bertan Asllani böyle anılıyor?

Gerçekten büyükten küçüğe çok fazla mesaj atan oldu. Paylaştıkça da çoğalan mutlu anlardı. Önceden Bertan’a bu benzetmeler çok yapılıyordu. Bu da bence ilk projelerindeki tarzı ve müzikteki tavrının benzemesinden olabilir. Tabii yıllar öncesinden bahsediyorum.

Nasıl tanıştınız?

Rol arkadaşı olduğumuz ‘Pis Yedili’ setinde tanıştık. Bertan çok iyi ve anlayışlı bir partnerdi. Dizinin finalinden bir sure sonra da ilişkimiz başladı. Bertan’ın çıkan haberler yüzünden Arnavutluk’ta yaşadığını sananlar oldu. Oysa biz İstanbul’da yaşıyoruz. Bertan Türkiye’de müzik yapıyor. Hatta şu an bir dijital platform dizisinde yer alıyor.

Nikah ne zaman?

Kötü dönemi atlattıktan sonra olmasını umuyoruz.

Sizi koyu ve kıvırcık saçlarınızla hatırlıyoruz. Bu değişim ne zaman oldu?

Yaklaşık 4 yıldır saçlarımı çoğunlukla düz kullanıyorum. Renk değişimleri yapıyorum. Bana da açıkçası iyi geliyor.