Hazal Subaşı: Hayatım değişti

Kanal D'nin yeni dizisi Bir Umut Yeter bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek

06 Ekim 2018, Cumartesi 08:20
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Dizide Elif karakterini canlandıran Hazal Subaşı, hayatının bir yarışmayla değiştiğini ve geldiği noktadan çok mutlu olduğunu söylüyor:

'REKLAMCILIK OKUYORDUM, OYUNCULUK YAPMAYA BAŞLADIM'

"Miss Turkey’den sonra tamamen hayatım değişti diyebilirim. Reklamcılık okuyordum, oyunculuk yapmaya başladım. Kısa süre sonra gerçekten oyuncu olmak istediğimi anladığımda elimden gelenin en iyisini yapmak ve öğrenmek için çok çaba gösterdim.”


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