Hazal Subaşı: Hayatım değişti

Dizide Elif karakterini canlandıran Hazal Subaşı, hayatının bir yarışmayla değiştiğini ve geldiği noktadan çok mutlu olduğunu söylüyor:

'REKLAMCILIK OKUYORDUM, OYUNCULUK YAPMAYA BAŞLADIM'

"Miss Turkey’den sonra tamamen hayatım değişti diyebilirim. Reklamcılık okuyordum, oyunculuk yapmaya başladım. Kısa süre sonra gerçekten oyuncu olmak istediğimi anladığımda elimden gelenin en iyisini yapmak ve öğrenmek için çok çaba gösterdim.”



