Magazin Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'dan yeni dizi

Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'dan yeni dizi

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Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'dan yeni dizi

Binlerce yıldır aşıkların şehri olan İstanbul’da yalnızca 24 saatleri olan iki sevgili Sinan ve Sinem’in hikayesine odaklanan ‘Bizi Ayıran Çizgi’’nin başrollerinde Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay yer alıyor.

27 Nisan 2021, Salı 12:09 Son Güncelleme:
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İki sevgili olan Sinan ve Sinem’in hikayesini anlatan ‘Bizi Ayıran Çizgi’de Sinem, İstanbul’da yaşanan bir terör saldırısı sonucu hayatını kaybeder. Sinem’in ölüm haberini almasıyla birlikte günden güne hayatla ve gerçekle bağı kopmaya başlayan Sinan, Sinem ile kendisini ayıran çizgiye geri dönmeli ve Sinem'i kurtarmalıdır. 

 GAİN’in yepyeni dizisi ‘Bizi Ayıran Çizgi’nin senaryosu Tolga Afşin Kaya ve Murat Onur tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Soner Caner oturuyor.

 Son dönemin dikkat çeken yetenekli oyuncuları Ozan Dolunay ve Hazal Subaşı’nın başrollerini paylaştığı ‘Bizi Ayıran Çizgi’ Nisan ayında GAİN’de izleyiciyle buluşuyor.


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