Hazal Tektaş sosyal medya üzerinden sürekli tehdit edilmiş

İstanbul'da platonik aşk cinayetine kurban giden 21 yaşındaki Hazal Tektaş'a gelen tehdit mesajları ortaya çıktı. Hazal, sosyal medyada farklı farklı hesaplardan tehdit edildi. Hazal Tektaş'ın bu mesajlara cevap vermeden engellediği yakın çevresine de çok rahatsız olduğunu söylediği ifade edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Hazal'ın yakın çevresi bu mesajların Mehmet Ali Atış tarafından atıldığını belirtiyor. Mesajlardan birinde mutlaka konuşmaları gerektiği o konuşmanın son konuşma olacağı belirtiliyor.

#Olayıngeçmişi

Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Mehmet A. (18) ile Hazal Tektaş (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal T. bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal Tektaş'a ateş açtı.







