Hazal Türesan’ın Bodrum keyfi

Bodrum’da kaldığı otelde deniz keyfi yapan oyuncu Hazal Türesan, tercih ettiği Brezilya bikinisiyle meraklı bakışların odak noktası oldu.

FOX'ta yayınlanan 'Mucize Doktor', 27 Mayıs Perşembe akşamı final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin güzel oyuncuları Hazal Türesan, Merve Bulut, Hayal Köseoğlu ve Sinem Ünsal, final bölümünün ardından hep birlikte tatile gitti.

Tatilde denizin ve güneşin tadını çıkaran Sinem Ünsal, Hayal Köseoğlu, Hazal Türesan ve Merve Bulut, sosyal medyadan da bol bol fotoğraf paylaştı.

Sinem Ünsal, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı fotoğrafa, "Kendimizi bikini ile yakaladık" notunu düştü.

Öte yandan Hazal Türesan, “Sizi siz yapan en büyük özellik nedir?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Yakınlarımın bana ‘Aşırı sorumluluk sahibisin’ dediği şey; benim lügatımda ‘kontrol manyaklığı’ anlamına geliyor. Bunun dışında; çok sabırsızım, açık sözlüyüm, içimdekini dümdüz söylerim.”





“Kriz zamanlarında da dışarıya karşı soğuk bir tutum sergilerim. Kendimi öyle çok eleştiriyorum ki, övmeye fırsat bulamıyorum."



