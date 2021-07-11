Magazin Hazal Türesan’ın Bodrum keyfi

Hazal Türesan’ın Bodrum keyfi

Magazin

Hazal Türesan’ın Bodrum keyfi

Son olarak Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Beliz karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Hazal Türesan, önceki gün Mgallery the Bodrum’da görüntülendi. Türesan'ın keyifli halleri dikkat çekti.

11 Temmuz 2021, Pazar 12:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bodrum’da kaldığı otelde deniz keyfi yapan oyuncu Hazal Türesan, tercih ettiği Brezilya bikinisiyle meraklı bakışların odak noktası oldu.

FOX'ta yayınlanan 'Mucize Doktor', 27 Mayıs Perşembe akşamı final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin güzel oyuncuları Hazal Türesan, Merve Bulut, Hayal Köseoğlu ve Sinem Ünsal, final bölümünün ardından hep birlikte tatile gitti.

Tatilde denizin ve güneşin tadını çıkaran Sinem Ünsal, Hayal Köseoğlu, Hazal Türesan ve Merve Bulut, sosyal medyadan da bol bol fotoğraf paylaştı.

Sinem Ünsal, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı fotoğrafa, "Kendimizi bikini ile yakaladık" notunu düştü.

Öte yandan Hazal Türesan, “Sizi siz yapan en büyük özellik nedir?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Yakınlarımın bana ‘Aşırı sorumluluk sahibisin’ dediği şey; benim lügatımda ‘kontrol manyaklığı’ anlamına geliyor. Bunun dışında; çok sabırsızım, açık sözlüyüm, içimdekini dümdüz söylerim.”


“Kriz zamanlarında da dışarıya karşı soğuk bir tutum sergilerim. Kendimi öyle çok eleştiriyorum ki, övmeye fırsat bulamıyorum."


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
11 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Retro modasına devam
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
İlişkiyi bitiren 10 kötü davranış
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
İnsanlar uyurken yapılan sanat: Grafiti
Funda Duru
Hande Kazanova
5 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
5 Temmuz haftasına astrolojik bakış: Sürprizler haftası
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Acıya bile saygı kalmadı
Suna Akyıldız
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gülşen’in sahne kıyafeti konseri gölgede bıraktı