Doğa Hazar Denizi erken donmaya başladı

Hazar Denizi erken donmaya başladı

Doğa

Hazar Denizi erken donmaya başladı

İklim değişimi tüm dünyada hissediliyor. Orman yangınları ve kuraklığın etkisini artık daha fazla hisseder olduk. Bunun yanı sıra mevsimler de her zamankinden daha farklı seyreder oldu. Hazar Denizi bu yıl her zamankinden daha erken donmaya başladı. Rusya Hidrometeoroloji Merkezi, Hazar’ın kuzeyindeki buz kalınlığının normal değerleri aştığını söylüyor.

20 Aralık 2020, Pazar 16:03 Son Güncelleme:
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İklim değişimi ve küresel ısınmanın yankıları tüm dünyada yayılmaya başladı. Rusya Hidrometeoroloji Merkezi Bilim Direktörü Roman Vilfand, Azak Denizi'nin her zamankinden daha erken donmaya başladığını ve kuzey bölgelerinde buz kalınlığının normalden yüzde 30 daha fazla olduğu bilgisini verdi. Bunun bir sonucu olarak da Hazar Denizi'nin kuzeyi donmaya başladı.

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Buzun alanı ve kalınlığı normalden yüzde 30 daha yüksek

Sputnik’e konuşan Vilfand, "Rusya'nın Avrupa kısmının güneyinde önemli don olaylarının görülmesiyle alakalı. Taganrog Körfezi'ndeki Azak Denizi'nde buz tabakası oluşmaya başladı. Aynı zamanda Hazar Denizi'nin kuzeyi de donmaya başladı. Üstelik göstergeler, buz örtüsünün yılın bu zamanında görülen değerden yüzde 30 daha yüksek olduğu yönünde. Bundan kasıt buzun alanı ve kalınlığıdır" dedi.



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