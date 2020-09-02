Magazin Hazar Ergüçlü duyduğu şeyler karşısında hayrete düştü

Hazar Ergüçlü duyduğu şeyler karşısında hayrete düştü

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Hazar Ergüçlü duyduğu şeyler karşısında hayrete düştü

Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülenen Hazar Ergüçlü'nün şaşkın hali objektiflere yansıdı./Seçkin ŞENVARDAR

02 Eylül 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Hazar Ergüçlü, Nişantaşı’nda bir kafede görüntülendi. Arkadaşıyla yaptığı heyecanlı sohbeti objektiflere böyle yansıdı. Duyduğu şeyler karşısında hayrete düştüğü her halinden belliydi. Tam bu sırada fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Telefonuyla şoförünü aradı.

Lüks aracına binerken fotoğraf makinesi dikkat çekti. Ergüçlü bir süredir fotoğrafçılıkla ilgileniyor.


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