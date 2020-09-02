Hazar Ergüçlü duyduğu şeyler karşısında hayrete düştü

Hazar Ergüçlü, Nişantaşı’nda bir kafede görüntülendi. Arkadaşıyla yaptığı heyecanlı sohbeti objektiflere böyle yansıdı. Duyduğu şeyler karşısında hayrete düştüğü her halinden belliydi. Tam bu sırada fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Telefonuyla şoförünü aradı.

Lüks aracına binerken fotoğraf makinesi dikkat çekti. Ergüçlü bir süredir fotoğrafçılıkla ilgileniyor.





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