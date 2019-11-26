Hazar Ergüçlü evlilik sorularından sıkıldı

Yaklaşık bir yıldır yönetmen Onur Ünlü’yle birlikte olan Hazar Ergüçlü, sürekli evlilik sorularıyla karşılaştığı için sıkıldığını belirtti.

26 Kasım 2019, Salı 10:16
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Hazar Ergüçlü evlilik sorularından sıkıldı

Hazar Ergüçlü, geçen pazar akşamı Cihangir’deydi. Ünlü oyuncu, Rose Marine adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

Gülümseyerek poz verdi

Uzun sohbetin ardından mekandan arkadaşıyla kol kola çıkan Hazar Ergüçlü, fotoğraflarını çeken muha-birlere gülümseyerek poz verdi.

'Biz evlenmeyeceğiz'

Oyuncu, “Onur Ünlü’yle evleneceğiniz yazıldı, tarih ne zaman?” sorusuna yanıt verdi...

“Lütfen, rica ediyorum söylediklerimi harfiyen yazın. Onur’la ilişkim mükemmel devam ediyor ama biz evlenmeyeceğiz. Evlilik yok yok yok. Şayet olacak olsa, inanın ilk sizin haberiniz olur.”


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