Rengi ve parlaklığı nedeniyle sosyal medyada ‘cevizli sucuğa’ benzetilen bu 3 parçalık koleksiyonun fiyatı 200 bin TL’den fazlaydı. Hazar Ergüçlü de benzer bir tarzı seçip, Instagram’da paylaştı.









Oyuncunun lateks pantolonu da 2 bin TL’ydi.







