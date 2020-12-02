Magazin Hazar Ergüçlü Kim Kardashian'ın izinde

Hazar Ergüçlü Kim Kardashian'ın izinde

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Hazar Ergüçlü Kim Kardashian'ın izinde

Kim Kardashian’ın geçen martta ‘Paris Moda Haftası’nda giydiği Balmain imzalı kombini ses getirmişti.

02 Aralık 2020, Çarşamba 09:05 Son Güncelleme:
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Rengi ve parlaklığı nedeniyle sosyal medyada ‘cevizli sucuğa’ benzetilen bu 3 parçalık koleksiyonun fiyatı 200 bin TL’den fazlaydı. Hazar Ergüçlü de benzer bir tarzı seçip, Instagram’da paylaştı.

Günün önemli manşetleri için tıkla


https://www.instagram.com/p/CIQWWoklrpu/


Oyuncunun lateks pantolonu da 2 bin TL’ydi.


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