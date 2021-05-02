Hazar Ergüçlü: Onur ile her şeyimiz zıt
Hello dergisine röportaj veren Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile ilgili konuştu. Daha önce “Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum” diyen oyuncu ilişkisiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
02 Mayıs 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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- Başkalarının yaşadığım ilişkiyle ve benimle ilgili ne düşündüğünü bilmeseydim daha iyi olurdu. Ama böyle de çok problem olmuyor. Alıştım, ilgilenmiyorum.
- Onur benim hem sevgilim hem en iyi arkadaşım. Onu bulduğuma inanamıyorum, çok şanslıyım. O, hayatıma girene kadar gerçek hayat nedir bildiğimi zannediyordum; ama bilmiyormuşum. Bayağı sert bir şekilde öğrendim. Ama iyi oldu. Erkenden hayatta zor dersler alıp rahatladım.
- Onur’dan önce aşkı bambaşka tarif ederdim. Bir kere bildiğim hiçbir şeye benzemiyormuş gerçek aşk, onu öğrendim. Filmlerde gördüğümüz aşk tanımlaması korkunç yanıltıcı ve yanlışmış genellikle. Benim için aşk, sadece birlikte iyi günler yaşarken değil; rezalet günler, anlar yaşarken de onun için kalbinin çarpması demek. Israrla orada durmaya devam etmek demek aşk.
- Ortak bir yönümüz yok. Her şeyimiz ama her şeyimiz birbirine tamamen zıt! Belki bir tek çalışkanlığımız derim ama onda da Onur beni geçer. Ben hayatımda bu kadar çalışkan insan görmedim.
- Yaşadığım ilişki beni değiştirdi. Bambaşka biriyim. Yaşadıklarıma, öğrendiklerime inanamıyorum. Daha rahat, daha mutlu, hayatla barışık biri oldum zaman içinde. Bakalım daha neler değişecek. Çok heyecan veriyor bu bana.