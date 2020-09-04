Oyuncu Hazar Ergüçlü, Instyle dergisine verdiği röportajda yönetmen sevgilisi Onur Ünlü hakkında konuştu. “Onur hayatıma sayamayacağım kadar çok şey kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Onur’dan öğrendiğim en önemli şey kendime sahip çıkmak” dedi.

"Gurur duyuyorum"

Onur Ünlü de, Hazar Ergüçlü için şunları söylemişti: “Hazar ile birlikteyken her gün bir sürprizle karşılaşıyorum. Onunla birlikte olmaktan gurur duyuyorum.” Çift 2.5 yıldır aşk yaşıyor.