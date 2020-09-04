Magazin Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'yü anlattı: Kendime sahip çıkmayı öğretti

Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'yü anlattı: Kendime sahip çıkmayı öğretti

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Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'yü anlattı: Kendime sahip çıkmayı öğretti

Aralarındaki 18 yaş farkla eleştirilerin odağında olan çiftten Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü'yü anlattı.

04 Eylül 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Oyuncu Hazar Ergüçlü, Instyle dergisine verdiği röportajda yönetmen sevgilisi Onur Ünlü hakkında konuştu. “Onur hayatıma sayamayacağım kadar çok şey kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Onur’dan öğrendiğim en önemli şey kendime sahip çıkmak” dedi.

"Gurur duyuyorum"

Onur Ünlü de, Hazar Ergüçlü için şunları söylemişti: “Hazar ile birlikteyken her gün bir sürprizle karşılaşıyorum. Onunla birlikte olmaktan gurur duyuyorum.” Çift 2.5 yıldır aşk yaşıyor.

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