Magazin Hazar Ergüçlü: Risk almayı sevmem

Hazar Ergüçlü: Risk almayı sevmem

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Hazar Ergüçlü: Risk almayı sevmem

Oyuncu Hazar Ergüçlü, ELLE Dergisi’ne verdiği röportajda şunları söyledi...

05 Mart 2020, Perşembe 08:03 Son Güncelleme:
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  • Risk almayı sevmem, garanti olmayan işlere girmem. Göz ardı edilmiş olanı canlandırmak, küçümsenen detayların bulunduğu eserlerde oynamak istiyorum.
  • Okuduğum kitapları, izlediğim filmleri görev bilinciyle ele alıyorum. Metafiziği ve felsefeyi de bilmek gerekir.
  • Herkesin bana yakıştırdığı persona dahilinde, bir prototipe boyun eğseydim mutsuz olurdum. Kabuslar görsem de, kalbimin sesinin peşinden gidiyor, zorluklardan ve aşktan kaçmıyorum.
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