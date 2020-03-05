Hazar Ergüçlü: Risk almayı sevmem
Oyuncu Hazar Ergüçlü, ELLE Dergisi’ne verdiği röportajda şunları söyledi...
05 Mart 2020, Perşembe 08:03 Son Güncelleme:
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- Risk almayı sevmem, garanti olmayan işlere girmem. Göz ardı edilmiş olanı canlandırmak, küçümsenen detayların bulunduğu eserlerde oynamak istiyorum.
- Okuduğum kitapları, izlediğim filmleri görev bilinciyle ele alıyorum. Metafiziği ve felsefeyi de bilmek gerekir.
- Herkesin bana yakıştırdığı persona dahilinde, bir prototipe boyun eğseydim mutsuz olurdum. Kabuslar görsem de, kalbimin sesinin peşinden gidiyor, zorluklardan ve aşktan kaçmıyorum.
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