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  • Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü'den aşk paylaşımları

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü'den aşk paylaşımları

Oyuncu Hazar Ergüçlü (25) kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi yönetmen Onur Ünlü (46) ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı

10 Ekim 2018, Çarşamba 10:17 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 10:39
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'Dudullu Postası' dizisinde tanışan ve sette başlayan yakınlaşmayı aşka dönüştüren ikilinin ilişkisi uzun süre gözlerden uzaktaydı.

Çiftin geçen ay ilk kez el ele kameralar karşısına çıkmasından sonra bazı detaylar kafa karıştırmıştı.

Bu detaylardan birisi Onur Ünlü'nün paylaştığı videoda Hazar Ergüçlü'ye karşı kaba davranışıydı ve bunu takipçileri de eleştirmişti. 

Onur Ünlü'nün bu hali garipsenirken, en sonunda Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı fotoğraf, 'işte bu' dedirtti.

Hazar Ergüçlü bir taksi içerisinde çekilmiş pozlarını takipçileriyle yoruma kapalı bir şekilde paylaştı. İki sevgilinin mutlu oldukları da gözlerden kaçmadı.

Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü 6 aydır aşk yaşıyor.


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