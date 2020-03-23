Magazin Hazar Ergüçlü: Yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı

Hazar Ergüçlü: Yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı

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Hazar Ergüçlü: Yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (corona virüs) salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü de sosyal medya hesabından, "Yaşlıların rencide edilmesi çok üzücü" ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.

23 Mart 2020, Pazartesi 12:21 Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı insanlar koronavirüsün daha fazla yayılamaması ve tedbir almak amaçlı kendilerini eve kapatarak karantinaya alıyor. İçişleri Bakanlığının koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmasını yasaklamasının ardından Oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram'ın hikaye kısmından bir paylaşım yaptı.

'Hepimize yasaklanmalı'

Ergüçlü, "Yaşlıların bu şekilde rencide edilmesi gerçekten çok üzücü. Eğer gerekliyse, dışarıya çıkmak sadece yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı" ifadelerini kullandı.


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