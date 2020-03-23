Hazar Ergüçlü: Yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı insanlar koronavirüsün daha fazla yayılamaması ve tedbir almak amaçlı kendilerini eve kapatarak karantinaya alıyor. İçişleri Bakanlığının koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmasını yasaklamasının ardından Oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram'ın hikaye kısmından bir paylaşım yaptı.

'Hepimize yasaklanmalı'

Ergüçlü, "Yaşlıların bu şekilde rencide edilmesi gerçekten çok üzücü. Eğer gerekliyse, dışarıya çıkmak sadece yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı" ifadelerini kullandı.





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