Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel

Sıla, önceki akşam sezonun beşinci konseriyle Harbiye’deydi. Uzun zamandır birlikte olduğu, evlilik hazırlıkları yaptıkları yönünde haberler çıkan Hazer Amani de sanatçıyı en ön sıradan izledi.

Protokolden izledi

Konser saatini kuliste bekleyen ünlü şef, Sıla’nın sahneye çıkmasına dakikalar kala protokoldeki yerine geçti.

Bu kez rahattı

Birkaç ay öncesine kadar Sıla’nın konserlerinde görünmeyen, birlikte görüntü vermemek için epey çaba harcayan Hazer Amani, bu kez rahattı.

Habercilerin soruları karşısında “İlişkimiz müthiş güzel gidiyor” açıklaması yapan Hazer Amani, favori Sıla şarkısıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Favorim çok, emin değilim.”

***Sıla, sahneden sevgilisine göz kırptı.





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