Sıla, Şef Hazer Amani ile 10 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. Önceki akşam sevgilisinin doğum gününü, Hazer Amani’nin Maslak’ta açtığı Fireroom’da kutladılar. Aralarında Yasemin-İzzet Özilhan’ın da olduğu 150 davetli geç saatlere kadar eğlendi.

'Kutlamayı lokantanın açılışına denk getirmek istedik'

Hazer Armani, “42 yaşıma bastım. Aslında doğum günüm 16 Kasım. Ama biz, kutlamayı lokantanın açılışına denk getirmek istedik” dedi.

'Sahnede olduğu gibi mutfakta da başarılı'

Hazer Amani, “Sıla size yemek pişiriyor mu, yaptıklarını beğeniyor musunuz?” sorusuna “Evet yapmaz olur mu? Sahnede olduğu gibi mutfakta da başarılı. Eli lezzetli. Zeytinyağlı yemekler ondan sorulur. Etliler ve pilavları ise ben yapıyorum” yanıtını verdi.

'Sevgilimi kıskandım'

Saçlarını ördüren Hazer Amani, “Daha önce Sıla yaptırmıştı. Sevgilimi kıskandım. Yeni imajımı o da çok beğendi” diye konuştu.

Hakan KIRARSLAN/ POSTA



