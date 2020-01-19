Hazer Amani ve Sıla'dan balayı paylaşımı
Geçen pazartesi günü sade bir törenle nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani, balayı için Roma'ya gitti. Çift, balayının ilk karesini Instagram'dan paylaştı.
13 Ocak Pazartesi günü dünyaevine giren ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Şef Hazer Amani, balayı için Roma'yı tercih etmişti.
'Darısı sizin başınıza'
Şehrin ünlü meydanlarını gezen çift, balayından ilk karelerini de paylaştı. Hazer Amani, bu fotoğrafı "Darısı sizin başınıza" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
https://www.instagram.com/p/B7dknC8B8W1/
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