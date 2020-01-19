Hazer Amani ve Sıla'dan balayı paylaşımı

Geçen pazartesi günü sade bir törenle nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani, balayı için Roma'ya gitti. Çift, balayının ilk karesini Instagram'dan paylaştı.

19 Ocak 2020, Pazar 11:42 Son Güncelleme:
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Hazer Amani ve Sıla'dan balayı paylaşımı

13 Ocak Pazartesi günü dünyaevine giren ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Şef Hazer Amani, balayı için Roma'yı tercih etmişti.

'Darısı sizin başınıza'

Şehrin ünlü meydanlarını gezen çift, balayından ilk karelerini de paylaştı. Hazer Amani, bu fotoğrafı "Darısı sizin başınıza" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.


https://www.instagram.com/p/B7dknC8B8W1/


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