Hazer Amani'den duygusal paylaşım: En kötü günümüz böyle olsun

Bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani çifti, geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Sıla'nın evinde dünyaevine giren çiftten yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Hazer Amani, eşi Sıla ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "En kötü günümüz böyle olsun" yazdı.

17 Ocak 2020, Cuma 21:48 Son Güncelleme:
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Hazer Amani'den duygusal paylaşım: En kötü günümüz böyle olsun

Şarkıcı Sıla'nın kendi evinde gerçekleşen sade düğün törenine sanat dünyasından birçok ünlü ismin katılmasının yanı sıra yeni fotoğraflar da peş peşe geliyor. Sürpriz evlilik sonrası balayı için İtalya'yı tercih eden ve nikahtan sonra hemen Roma'ya uçan çift, havaalanında giderken ''düğün güzel geçti' açıklamasında bulunmuştu.

Şef Hazer Amani bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Sıla ile düğünde çekilen dudak dudağa fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Sıla ise eşi ile el ele tutuştuğu anın fotoğrafını, "El ele" notuyla gün içinde yayınlamıştı.

Hazer Amani'nin paylaşımı

Düğün sonrası ilk paylaşım Sıla'dan

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan ve bir anda evlilik kararı alarak "Sıla hamile mi?" yorumlarına neden olan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti pazartesi günü sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Düğün sonrası Sıla'dan gelen ilk paylaşım bu kare olmuştu.


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