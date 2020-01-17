Şarkıcı Sıla'nın kendi evinde gerçekleşen sade düğün törenine sanat dünyasından birçok ünlü ismin katılmasının yanı sıra yeni fotoğraflar da peş peşe geliyor. Sürpriz evlilik sonrası balayı için İtalya'yı tercih eden ve nikahtan sonra hemen Roma'ya uçan çift, havaalanında giderken ''düğün güzel geçti' açıklamasında bulunmuştu.

Şef Hazer Amani bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Sıla ile düğünde çekilen dudak dudağa fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Sıla ise eşi ile el ele tutuştuğu anın fotoğrafını, "El ele" notuyla gün içinde yayınlamıştı.

Hazer Amani'nin paylaşımı

Düğün sonrası ilk paylaşım Sıla'dan

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan ve bir anda evlilik kararı alarak "Sıla hamile mi?" yorumlarına neden olan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti pazartesi günü sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Düğün sonrası Sıla'dan gelen ilk paylaşım bu kare olmuştu.





Bu haberi de okudular Sıla'dan düğün sonrası ilk paylaşım

Bu haberi de okudular Sıla ve Hazer Amani'nin nikah yeri neden değişti?