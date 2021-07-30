Doğru bakıldığında çok uzun süreler yaşan hazeran çiçeği, birçok rengiyle göz alıyor. Peki, hazeran çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Hazeran çiçeği hikayesi nedir? Hazeran çiçeği hakkında bilinenler...

HAZERAN ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Hazeran çiçeği; bol güneş ışığını alan ve suyu iyi emen hafif toprakları çok sevmektedir. Çiçeğin iyi gelişmesi adına toprağa devamlı şekilde kireç atmak doğru olabilir. Hassas yapılarının bozulmaması adına etrafına sırık dikerek, zarar görmeleri önlenebilir. Çiçek uzamaya başladığı zaman, bitkinin üzerinden 20 santimetre budaması önerilir. Bu sayede güçlü süngünler verir.

Hezaren çiçeğinin kökleri, bol suya ihtiyaç duyar. Bununla beraber devamlı sulamak gerekir. Çiçeğin daha iyi gelişmesi adına hayvansal veya organik gübre kullanmak önemlidir. Hazeran çiçeğinin sıcak yaz mevsiminde nem kaybını önlemek adına dibine yaprak veya çim parçacıkları yerleştirilebilir. Genel şekilde Hazeran çiçeklerinin fazla bakıma ihtiyaç duyduğu söylenmez. Toprağı kuruduğu zaman su vererek, rüzgardan korumak gerekir. Güneş ışığını dolaylı alan bir yere koymak önemlidir.

Hazeran çiçeği sulamayı seven bir bitkidir. Ancak toprak nemlendikten sonra Hazeran çiçeği sulanmamalıdır.

HAZERAN ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hazeran çiçeği; düğün çiçeği kategorisine girer.

Daha çok sıcak bölgelerde yetişen bir çiçek türüdür.

Mayıs ve Haziran aylarında çiçek açar.

Saray çiçeği şeklinde de bilinir.

Boyları genel olarak 100 ile 120 santimetre arasındadır.

Güneşli alanlarda durmaktan hoşlanırlar.

Ekildikten 25 ile 30 gün sonra çimlenir.

Yerini yadırgamayarak, her çeşit toprağa uyum sağlar.

Renkleri genel olarak; beyaz, mor, pembe ve mavidir.

Toprağın 1 santimetre derinliğine ekilmesi doğru olacaktır.

Bol bol sulandığı zaman ve güneş gördüğünde daha çok çiçek açar.

Hazeran çiçeğinin özellikleri bu şekilde sıralanacaktır.

HAZERAN ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

İnternet ve türlü kaynaklara göre belirtilen iki tür Hazeran hikayesi bulunur. Hazeran çiçeğinin hikayeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Hazeran çiçeğinin ilk hikayesi; Victoria zamanlarında sevgililerin birbirine Hazeran çiçeklerinin bir türünü verdikleri ve bu durumun sadakati, sevgiyi sembolize ettiği yönündedir.

Anlatılan diğer bir efsaneye göre; 1849 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmış olan ''Altına Hücum'' dönemi esnasında zengin olma hayalini kuran iki genç ile alakalıdır. Orta Batı Amerika ile Kaliforniya'nın kıyısına kadar uzanan bu seyahatte iki gence seyahat boyunca türlü yılanlar ve böcekler saldırır. Bütün bu zararlı hayvanlardan bu çiçek sayesinde kendilerini korumuşlardır. Hazeran çiçeğinin hikayesinin bu şekilde olduğunu belirtmek önemlidir.



