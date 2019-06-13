Hazımsızlığın nedeni safra taşı olabilir

Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen safra kesesi taşı oluşumunda; obeziteye yatkınlık, yüksek kolesterol, açık tenli olmak gibi risk faktörleri bulunuyor. Safra kesesi taşı bulunan kişilerin büyük bir çoğunluğu herhangi bir rahatsızlık yaşamayabilir.

Bununla birlikte;

• Mide ağrısı

• Gaz sancısı

• Hazımsızlık

• Şişkinlik

• Kilo kaybı gibi belirtiler de görülebilir.

Safra kesesi taşları benzer belirtiler nedeniyle bağırsak hastalıkları, reflü, gastrit, mide fıtığı ve kalp krizi ile karıştırılabiliyor.

TAŞ KÜÇÜK DİYE İHMAL ETMEYİN

Safra kesesindeki taşlar önemsenmediğinde; akut kolesistit adı verilen safra kesesinin iltihaplanması, ana safra kanalının tıkanmasına bağlı sarılık, kolanjit adı verilen ana safra kanalının iltihaplanması, pankreas kanalının tıkanmasına bağlı pankreatit, ince bağırsak tıkanıklıkları hatta taşların safra kesesi duvarında uzun yıllar yarattığı iltihaplanmalar sonucu safra kesesi kanserine bile neden olabilir. Safra kesesindeki küçük boyutlu taşlar safra kanalını tıkayabileceği için büyük taşlara oranla daha ciddi sorunlara zemin hazırlayabilir.

AŞIRI YAĞLI YEMEKLER VE HAMUR İŞİNDEN UZUN DURUN

Özellikle aşırı yağlı, kızartma türü ve hamur işi beslenme alışkanlığı safra kesesi taşı oluşumuna sebep olabiliyor. Yüksek kolesterol de safra kesesi taşı oluşumuna zemin hazırlar. Safranın içerisinde kolesterol, kolesterol tuzları ve su oranındaki bozulma safra kesesinde taş oluşumuna yol açabilir. Hasta su tüketimini azaltırsa, kolesterolü yükselirse bu oran bozulur ve buna bağlı olarak da taş oluşumu başlar. Bu nedenle dengeli beslenme çok önemli.

1 GÜN SONRA EVE, 1 HAFTA SONRA İŞE DÖNÜLÜYOR

Safra kesesi taşı olan hasta eğer mide ağrısı, gaz sancısı, hazımsızlık, şişkinlik, kilo kaybı gibi şikayetlerden biri ya da birkaçını yaşıyorsa tedavi cerrahidir. Cerrahi yöntem uygulanabilmesi için taşın hastayı rahatsız etmesi, yaşam kalitesini düşürmesi gerekir. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen cerrahinin ardından hasta genellikle 1 gün hastanede kalarak taburcu edilir. Günlük yaşamına ve işine ise 1 haftada dönebilir. Karaciğer safra üreteceği için safra kesesinin alınması hastada her hangibir eksikliğe neden olmaz. Bazen hastalarda cerrahi işlem sonrası hazımsızlık şikayetleri olabilmekle birlikte bu durum ilaç tedavisiyle düzelir. Safra kesesi alınan hastalara ameliyat sonrası özel bir diyet verilmez, beslenme konusunda hastaya herhangi bir kısıtlama getirilmez.

YAŞLI HASTALARA CİLTTEN MÜDAHALE

Yatalak ya da yaşlı hastalarda safra kesesinde iltihap varsa ameliyat hastanın hayatını tehdit edebilir. Bu durumda kolesistostomi adı verilen yöntemle ciltten girerek hastanın safra kesesine bir katital yerleştirilir. Safra kesesinden safra boşaltılıp iltihaplanma ortadan kaldırılır. Genel durumu bozuk olan, ameliyatı kaldıramayacak olan, genelde yaşlı hastalarda bu yöntem uygulanır.