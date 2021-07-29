Hazine arazisinde tıbbi bitki yetiştirme fırsatı

Bakanlıkça Hazine taşınmazları rayiç bedelin binde 1’i üzerinden kiralanıyor, yani arazilerin bir dönümü ortalama 20 lira bedelle kiraya veriliyor. Kiralamalarda kadın girişimciler ve genç çiftçilere ise öncelik tanınıyor. Fırsatı kaçırmayın.

EN ÇOK LAVANTA EKİLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre bakanlık, ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun kullanılan lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere, 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayında 39 ilde toplam 12.9 milyon metrekare arazi kiralandı. Kiralamada tıbbi, aromatik bitkiler arasında en çok talep 8 milyon metrekare arazi ile lavantaya oldu.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Kiralanacak taşınmazlar Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan ediliyor.

İlan edilen taşınmazlar, Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildiriliyor.

Aynı taşınmaz için birden fazla başvuru olması halinde, kiralama başvurusunda bulunanlar arasında seçim yoluna gidiliyor.

Belli kriterler üzerinden puanlama yapılıp, en yüksek puanı alan hak sahibi ile sözleşme imzalanıyor.

Kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçi, ziraat mühendisi ya da teknisyeni, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı tıbbi aromatik süs bitkisi yetiştiricisi, tarımsal amaçlı birlik, kooperatif gibi üretici örgütleri kiralamada öncelik hakkına sahip oluyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, illerde Milli Emlak daire Başkanlıkları, müdürlükleri ve ilçelerde Milli Emlak şefliklerine başvuruda bulunabiliyor.

Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi ‘milliemlak.gov.tr’ üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru şartlarına ve kira sözleşmesine uygun faaliyette bulunulup bulunulmadığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yıllık olarak denetleniyor.