NASIL OYNANIR?

Koordinat Kutu’sunda yer alan altın paraların tamamını kazı.

Hazine Harita’sında, sadece Koordinat Kutu’sunda bulduğun kutulara denk gelen koordinatları kazı. Aksi halde, denk gelmeyen kutularda bulduğun tam semboller ikramiye kazandırmaz.

NASIL KAZANABILIRIM?

Hazine Haritası üzerinde ikramiye tablosunda yer alan sembollerden herhangi birinin tamamını bul, ilgili ikramiye tutarını kazan!

Hazine Haritası üzerinde sadece Koordinat Kutusu’nun içerisindeki koordinatlara denk gelen alanda bulduğun sembolün tutarını kazanırsın. Bu alanda birden fazla tam sembol bulursan, ilgili ikramiyelerin hepsini kazanırsın.