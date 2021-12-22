Türkiye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

22 Aralık 2021, Çarşamba 07:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Resim Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Yayımlanan kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Küçük bir nabız
Rauf Tamer
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Feci kaza! Öğrenciler yara almadan kurtuldu