İşte Bakan Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye ağustos ayı ile birlikte doğrudan para birimine yönelik spekülatif ataklarla karşı karşıya kalmış, ardından etkin bir mücadele içine girmiştir. Ağustos ayında başlayan ve eylülde etkisini hissettiren aksiyon ve adımlarımızla piyasaların adımları gerçekleştirmiştir.

"DENGELENME SÜRECİ BAŞLADI"

Dengelenme süreci başlamıştır. Son dönemde kurdaki hareketlilik geride bırakıldı. Şimdiki amacımız kur dalgalanmalarının olumsuz etki yarattığı fiyatlanmalarda dengelenmeyi sağlamaktır. Belirsizlik sebebiyle fiyatlandırmalarda tahminler baz alınmıştır. Kurdaki volatile sonrası fiyatlarda normalleşme sürecine giriyoruz.

"81 MİLYON OMUZ VERMELİ"

Kurdaki bu normalleşmenin ardından fiyatlarda da normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Bizim anlayışımızın temelinde insan var. Bizim ekonomi anlayışımızda topyekün kazanmak var. Tüm paydaşların birlikte kazanması gereken bir anlayış. Bu ortamda kar arttırma amacıyla yapılmış her girişim çok daha büyük zararları beraberinde getirecek adımlar olacak. Bunu görmemiz lazım. Tüm paydaşlarımız aynı samimiyet üzerinde taşın altına elini koymayı ülke vazifesi edindi. Ortaya güçlü bir mücadele koyacak, tüm paydaşların beraber kazandığı bir ortamı oluşturacağız. Enflasyonla mücadele fiyat istikrarı tek başına devletin, kurumların, bakanlıkların yürütebileceği bir mesele değildir. 81 milyon omuz vermeli. İlk günden beri Enflasyonla Topyekün Mücadele adını koymamızın sebebi bu. Sonunda Türkiye kazanacak.

YÜZDE 10 İNDİRİM

Tüm firmalarımızdan yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmaları için mutabakata vardık. Tüm firmalar belirlenen logoyla birlikte yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt etti. Bu oran alt limittir. Kampanyaya katılmak isteyenler enflasyonlamucadele.org sitesinden bize müracaat edebilirler. Kamu bu süreçte öncü olacak.

"ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA YIL SONUNA KADAR ZAM YOK"

Kurdaki spekülatif ataklara karşı attığımız adımlarla çok başarılı olduk. Tüm kurum ve paydaşlarla güçlü bir koordinasyon ortaya koyduk. Bankaların teminat yönetiminde esneklikle piyasaları rahatlattık, yeni adımlar da gelecek. Küresel olarak önemli bir gelişme olmadıkça elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. KDV iadelerini hızlandırıp 10 iş günü içinde ödenmesini sağlayacağız.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı

BANKALAR KREDİ FAİZLERİNDE YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK

Bankaların 15 milyon lira altındaki ödemelerin yapılandırılması tavsiyesine teşekkür ediyoruz. Normalleşme sürecine bağlı olarak bankalarımızda enflasyonla mücadele konusunda bir beyanda bulundular. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bankalarımız, yüksek faizle kullandırılan kredilerin faizlerinde yüzde 10 indirim yapacaklarını söylediler, teşekkür ediyoruz. Hal yasası ekim ayı içinde Meclis'te görüşülecek komisyonculuk kaldırılacak. Stokçularla etkin mücadele devam edecek. ALO 175 hattı üzerinden şikayetler alınıyor.