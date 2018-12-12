İşte Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün sayısı 2002'de 9'ken bugün 32 oldu. Ülke sayısı ise 8'den 38'e ulaştı. Bu dönüşümdeki politikalarımızın yanı sıra girişimcilerimizin çabalarının çok büyük önemi var.

"GEREKEN TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

2018 gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından zor bir yıl oldu. Bir önceki döneme göre baskı artırıldı. Ticaret savaşları emtia fiyatlarındaki oynaklığa sebep oldu. Tüm bu dalgalanmaların ekonomimize olan etkisini sınırlandırmak için gereken tüm tedbirleri güçlü bir koordinasyonla almaktan çekinmedik.

"EN ÇOK TL DEĞER KAZANDI"

Kararlılıkla attığımız bu adımlarla piyasalardaki dalgalanma yerini normalleşmeye bıraktı. Ağustostan bugüne TL dolar karşısında yüzde 20 değer kazandı, diğer para birimlerine kıyasla en çok değer kazanan para birimi oldu.

5 yıllık devlet tahvili faizi 500 puan, 10 yıllıkta 1310 puan azaldı. En iyi pozitif ayrışan ülke olduk. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı için tüm firmalarımızdan yoğun destek aldık. Kasım enflasyonunda beklentilerimiz doğrultusunda katkı sağladığını ve olumlu gelişmeleri gördük. TÜFE 1,44, ÜFE 2,53 oranında kasımda düşüş kaydetti.

"ENFLASYONDA KOYDUĞUMUZ HEDEFLERİN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"

Yurt içi piyasalardaki normalleşmeyle TL'deki kazanç ve petrol fiyatlarındaki düşüşü de gördük. Üretici fiyatlarında ve tüketici fiyatlarındaki olumlu gelişmelerinde devamına şahit olacağız. Yapısal tedbirlerle beraber enflasyonun kademeli olarak azalıp 2019'da 15,8, program sonunda ise yüzde 6'ya gerilemesini gerçekçi görüyoruz. Koyduğumuz hedeflerin üzerine çıkacağız.

YEP kapsamında 3. çeyrekte güçlü devam ettiğimizi görüyoruz. Son dönemde piyasalardaki gelişmeler, önümüzdeki dönemde büyümenin YEP'te öngördüğümüz gibi gideceğine işaret ediyor. İç ve dışta pek çok olumsuzluğun olduğu dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif görünümüne devam etmesi, zamanında aldığımız kararların doğru olduğuna işarettir.

"CARİ AÇIKTA 30 MİLYARIN ALTINA İNECEĞİZ"

Haziranda cari işlemler ve dış ticaret dengesindeki güçlü olumlu işlemler de bunu gösteriyor. Cari işlemlerde kasım ve aralıktaki sinyaller güçlü hedefin devam edeceği ve ekim itibariyle 39,4 milyara inmiştir. Devam ederek 30'un altına ineceğiz. İthalattaki köpüğün azalması, ihracattaki artışla dengelenmeyi yaşayacak. En önemli noktalardan biri bu.

"DAHA YENİ BAŞLADIK"

Kasımda ticaret bakanlığımızın verilerine göre ihracatımız yıl sonu 170 milyar hedefini başarmış olacağız. Dış dengemizin oldukça hızlı bir şekilde iyileşmesini gösteriyor. 2018'de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen YEP'teki hedefleri yerine güçlü bir şekilde piyasadaki güveni yatırımcı ve ilişkilerle gerçekçi bir şekilde tek tek başarılmasıyla izleyeceğiz. 2019'a giriyoruz. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, yüksek bir motivasyon ve azimle... Daha yeni başladık.

"GENÇLERİMİZ İÇİN GENÇ İSTİHDAM VE GİRİŞİMCİLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ"

Önümüzdeki dönem lafta değil, sermaye piyasalarını güçlendirecek ürün ve kaynak çeşitliliği, finansal okur yazarlık ile her şeyi artıracağız. Yoğun mesai ile bu sektörü de son dönemdeki adımlarımızla daha da güçlendireceğiz. AR-GE kanunu ile yüksek katma değerli üretimi yenilikçi üretimle destekliyoruz.

Kalkınma Bankası, Kalkınma ve Yatırım Bankası yasası geçti. Ankara'dan İstanbul'a taşıyarak çok daha etkin bir yapıya büründürüyoruz. Gençlerimize önem veriyoruz, daha da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz için genç istihdam ve girişimciliğini destekliyoruz. En büyük avantajımız gençler. Bir taşla iki kuş. Rahmetli Özal'ın bahsettiği orta direği ilk defa gerçekleştiren hükümet olduk.

29-30 yaş ortalaması Avrupa 40 yaş... Türkiye'de dinamik yapı var. Bunun yanında kadınlarımızı destekliyoruz. 15 yıl önce iş gücüne katılımları kadınlarımızın yüzde 15'lerden 30-40'lara çıktı. Dışa bağımlılığımızı azaltacak politika setlerimizi hayata geçirmeye başladık devam edeceğiz. AR-GE girişimcilik eko sistemi için öncelik vereceğiz.

Birinci önceliğimiz ekonomi. Çok daha etkin bir şekilde yönetileceğiz bir döneme giriyor. Gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Dünya ile rekabet edeceğimiz bir yapı için gözardı etmememiz gereken değişimdir. Bizler de değişeceğiz, değişmemiz lazım. Yeni ekonomi yaklaşımımızda değişimin öncüsü iş dünyamız.

"REFORMLAR SAYESİNDE ÖNEMLİ MESAFE ALDIK "

İnsan kaynağı, öz kaynakların güçlendirilmesi, tüm bu uygulamalar ve stratejiler sizlerin kurumlarında çok daha etkin güncellenmesi gereken noktalar. Şirketler finansal dalgalanmalarda, kararlar almakta hatalar yapmıştır. Türkiye olarak bu krizlerden güçlenerek çıkıyorsak, tecrübelerle onları da dahil edeceğiz.

Ne gibi yeniliklere uyuyorlar, ne kadar zaman ayrılıyor. İhracat dönük uygulamalara dönüşüp ne kadar vakit ayırıyorsunuz. Değişim geçiriyoruz. Bu süreçlere ne kadar önem veriyorsunuz çok önemli. Değişim başlıklarında her birinize görev düşüyor. Her alanda en verimli çağdaş uygulamalarda öncü hale getirmek. Artık iyi top oynama dönemi değil gol atma dönemi, çok top çevirdik, şimdi gol atacağız.

"TÜRKİYE EKONOMİK DİRENCİNİ DÜNYAYA İSPAT ETTİ"

Bu hikaye başka hikaye... Türkiye yeni bir hikaye yazmaya başladı. Farklı kültür, siyasi görüş, bakış açısı olabilir ama aynı gemide olduğumuzu ve bu gemi ne kadar güçlü sağlam olursa, fırtınalı denizlerde o kadar sağlam yer alırız. Bu noktada sizlerin hem içeride hem dışarıda ortak Türkiye güçlü söylemini tüm paydaşlarla paylaşmanız çok önemli. Özellikle önümüzdeki dönemdeki süreçlerde bölgedeki ve dünyadaki en nasipli ve şanslı ve değerlendirme kapasitesine sahip ülkelerden biriyiz. Her türlü hazırlığı var.

"PAZARTESİ BAŞLATIYORUZ"

Bankalarımız rahat... Hazine'ye satarız diyorlar, o dönem de bitti. Göreceğiz. Sermaye piyasalarında bunları büyütecek olan sizlersiniz. Önümüzdeki pazartesi başlatıyoruz. Dolar, euro ve Hazine garantili tahvil ihracını başlatıyoruz. Sermayesini parasını değerlendirecek vatandaşımız. Bilançoları atıl noktadan kurtaracağız. Halka açılmayı düşünen Türkiye'ye ilgi duyan, hiçbir dönemde Türkiye bu kadar cazip olamayacağından mütevellit sizlerin yapacağız çok önemli.



