Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den İstanbul'da kritik görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den İstanbul'da kritik görüşme

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den İstanbul'da kritik görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası kadın temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşüyor.

08 Ocak 2022, Cumartesi 14:36 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası, reel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşiyor.

Basına kapalı olan toplantı saat 13.40’da başladı. Toplantıda Bakan Nebati’nin yeni Ekonomi modeli, finansal piyasalarda hayata geçirilen yeni enstrümanlar konularında bilgi vermesi bekleniyor.


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