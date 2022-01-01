Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre," Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 250 adet Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır. Her il’in kontenjan sayısı ve atama yapılacak yerler TABLO 1’de gösterilmiştir." açıklaması yapıldı.





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