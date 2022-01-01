Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcısı alacak

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcısı personeli alacağını açıkladı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 18:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre," Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 250 adet Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır. Her il’in kontenjan sayısı ve atama yapılacak yerler TABLO 1’de gösterilmiştir." açıklaması yapıldı.


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