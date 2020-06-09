Hazine ve Maliye Bakanlığı: Erişim kabiliyeti artıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajda, "Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır. Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır" ifadeleri kullanıldı.





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