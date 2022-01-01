Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli bilişim personeli alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli bilişim personeli alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 18:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre," Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 13 (On üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Bir aday en fazla 1 (Bir) adet pozisyona başvuruda bulunabilecektir." açıklaması yapıldı.


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