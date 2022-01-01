Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli personel alacağını açıkladı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 18:02 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle aşağıdaki tabloda görev yeri ve kontenjanı belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilecektir" açıklaması yapıldı.


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