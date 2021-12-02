Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Atamanın Anayasanın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Ferhat EKİNCİ- Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)



