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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

26 Nisan 2020, Pazar 22:51 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından, bir tiyatro çalışanının görüntülerin olduğu videolu paylaşımda, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verildi. 


DHA


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