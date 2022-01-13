Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ açıklaması: Gerçeği yansıtmamaktadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ açıklaması: Gerçeği yansıtmamaktadır

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ açıklaması: Gerçeği yansıtmamaktadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, İSKİ'ye ait su faturaları hakkında çıkan KDV haberleri ile ilgili açıklama geldi.

13 Ocak 2022, Perşembe 18:57 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eski KDV'nin faturaya yansıma iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden 12.01.2022 tarihinde yapılan 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. İSKİ'ye özgü bir uygulama bulunmamaktadır." denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden 12.01.2022 tarihinde yapılan 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır.

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