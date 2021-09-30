Hazinem nerede oyunu

MALZEMELER

Bir adet karton kutu, içerisine konulacak resim vb. manevi eşyalar,kum görüntüsü için bulgur.

NASIL OYNANIR?

Karton kutunun içerisini kum görüntüsü verebilmesi için bulgur ile doldurun ve içerisine çocuğunuz için manevi değeri olan eşyaları koyun. Örneğin; bir aile resmi, sevdiği bir oyuncak, bir kalem vb. eşyalar. Daha sonra kutuyu saklayın ve çocuğunuzdan bulmasını isteyin. Bu sırada gizemli bir müzik açabilir, tuvalet kâğıdı rulosunu bir dürbün gibi kullanarak korsan gibi davranabilirsiniz.