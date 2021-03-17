İstanbul Ataşehir’de yer alan 1.023 bağımsız bölümden oluşan Ataşehir Modern adındaki dev proje Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle satışa çıktı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ataşehir Modern projesi ile TMSF güvencesini, mevduat sigortacılığının yanında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, “Aynı zamanda da devletimizin kasasına önemli bir kaynak aktarıyoruz” dedi.

BALKANER DOSYASI

Projenin hayata geçirildiği arsa, TMSF’ye devredilen Yurtbank’ın eski sahibi Balkaner Grubu’na aitti. Muhiddin Gülal, geri kazanım projelerine devam ettiklerini belirterek, “Asgari 2.7 milyar liralık hasılat beklediğimiz projeden yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine’ye yaklaşık 1.2 milyar liralık kaynak aktaracağız. Projenin başarıya ulaşmasıyla Balkaner Grubu’na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF’nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacak” diye konuştu.

280 KİŞİYE İSTİHDAM

Küresel salgının etkisinin devam ettiği bir süreçte ortaya koydukları projeyle, vatandaşları TMSF güvencesiyle buluştururken, Türk ekonomisinin gücünü de göstermeyi arzu ettiklerini ifade eden Muhiddin Gülal, “Yaklaşık 280 kişinin pandemi tedbirlerine riayet ederek istihdam edildiği projemizi TMSF’nin gücü ve güvencesiyle, 29 Ekim 2023’te teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi. Kaba inşaatın yüzde 45’inin tamamlandığını ve satışa öyle çıktıklarını belirten Gülal, şöyle devam etti:

“Daha önce Lens Yapı tarafından satışı yapılan 48 daire bulunuyordu. Bunların 24’ü bizimle yol alıp daire sahibi olacak. Parasını isteyenlerin de ödemeleri yapıldı.”

3 BLOKTA 979 KONUT 44 TİCARİ ÜNITE

Ataşehir Modern projesinde 979 konut ve 44 ticari ünite olmak üzere toplam 1023 bağımsız bölüm yer alıyor. Toplam 238 bin 752 metrekarede inşa edilen proje, 3 ayrı karma konut bloku olarak hayata geçiriliyor. Bloklar, Arya, Beste ve Opera isimlerini taşıyor. Projede toplam 10 bin 392 metrekare yeşil alan da bulunuyor.

Proje ayrıca Adalar, İstanbul, Marmara Denizi, Aydos Ormanı manzarasına hakim. Projenin farklı daire seçenekleri, metrekaresi ortalama 15 bin TL’den, 0.99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle satışa sunuluyor.

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