Hazineye ait tarım arazilerine yoğun talep
Hazineye ait 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere kiralanmasına yönelik uygulamaya başvuru yağdı. Düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından 23 bin kişi kiralama için başvuruda bulunurken çiftçiler kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebilecek. Uygulama kapsamında 100 bin liralık bir arazi için istenen yıllık kira bedeli ise 100 lira olarak belirlenecek
Bugüne kadar en çok talep 3 bin 387 başvuruyla Adana'dan geldi. Adana'yı bin 824 başvuruyla İzmir, 1500 başvuruyla Antalya, 1180 başvuruyla Kırklareli ve 1100 başvuruyla Mersin takip etti
KİRANIN YÜZDE 25'İ PEŞİN
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çiftçilerimiz, kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde yapabilecek" dedi.