Hazineye ait tarım arazilerine yoğun talep

Bugüne kadar en çok talep 3 bin 387 başvuruyla Adana'dan geldi. Adana'yı bin 824 başvuruyla İzmir, 1500 başvuruyla Antalya, 1180 başvuruyla Kırklareli ve 1100 başvuruyla Mersin takip etti

KİRANIN YÜZDE 25'İ PEŞİN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çiftçilerimiz, kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde yapabilecek" dedi.