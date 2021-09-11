İstanbul’daki öğrenciler için hazır bulunuşluk sınavı uygulanacak. Uygulama ile öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı planlamalarını kolaylaştıracak verilerin ve geri bildirimlerin sağlanacağı belirtiliyor. İşte hazır bulunuşluk sınavı hakkında merak edilenler…

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEDİR?

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hazır bulunuşluk sınavı hakkında yaptığı açıklamada, hazır bulunuşluk uygulaması ile eksik öğrenmeleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin öz güvenlerinin arttırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, SINAVA KİMLER GİRECEK?

Hazır bulunuşluk sınavı 11-12 Eylül ve 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavda öğrencilere her ders için 15 soru yöneltilecek.

Hazır bulunuşluk sınavı, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden 11-12 Eylül tarihlerinde yapılırken,

9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden 18-19 Eylül'de yapılacak.

8. ve 12. Sınıf öğrencileri için ayrıca 25-26 Eylül'de Destekleme ve Yetiştirme kursları hazır bulunuşluk uygulaması da yapılacak.