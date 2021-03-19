Hazır kemalpaşa tatlısı tarifi paket üzerindeki talimatlara uyulrak yapılıyor. Hazır kemalpaşa tatlısı paket halinde satılan evde şerbeti yapılarak afiyetle yenebilen sevilen tatlı tariflerindendir. Hazır kemalpaşa tatlısını paket hainde satın aldıktan sonra tek yapmanız gereken paket üzerindeki talimatlara uymak. İşte sizler için hazırladığımız hazır kemalpaşa tatlısı tarifimiz.

HAZIR KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ

Hazır kemalpaşa tatlısı hem sevilen hem de pratik tatlı tariflerindendir.

MALZEMELER

5 su bardağı şeker

6 su bardağı su

1 paket kemalpaşa tatlısı

HAZIR KEMALPAŞA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlamanız gerekir. Şerbeti için derin bir tencereye şekeri ve suyu ekleyin. Daha sonra ocağın üzerine alın. Şeker erimeye başlayınca üzerine tatlıları ilave edip kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin.

Yumuşadıktan sonra ocağın altını kapatıp şerbette bekletin.





Soğuduktan sonra tahin ve kaymakla servis edebilirsiniz



