TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu ve 6 aylık enflasyon oranıyla birlikte memur ve emekli maaşına 2021 yılının ikinci yarısında yapılacak zam belli olacak. Yılın ilk yarısı için memur ve emekli maaşlarına yüzde 3, ikinci yarısı için yüzde 3+enflasyon farkı kadar zam yapılması kararına imza atılmıştı.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz’da açıklanması bekleniyordu. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiği için TÜİK’in Haziran ayı enflasyonunu 5 Temmuz Pazartesi günü (Bugün) açıklaması bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYON NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon, Haziran ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından açıklanacak. 5 temmuz Pazartesi günü (Bugün) açıklanması beklenen Haziran ayı enflasyon rakamlarının saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Haziran ayı enflasyon beklenti anketi, AA Finans tarafından 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 olarak tespit edildi.

Ankete katılan ekonomistler tarafından haziran ayı enflasyon beklentileri için tespit edilen en düşük oran yüzde 1,03 olurken, en yüksek oran yüzde 2 oldu.

Anket sonucunda elde edilen enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, mayıs ayında tespit edilen yüzde 16,59 oranındaki yıllık enflasyonun yüzde 16,97’ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Tüketici Fiyat Endeksi ise mayıs ayında nisan ayına göre, yüzde 0,89 oranında artmıştı.