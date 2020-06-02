Yemek Haziran ayında hangi balıklar yenir?

Haziran ayında hangi balıklar yenir?

Yemek

Haziran ayında hangi balıklar yenir?

Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Haziran ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Haziran ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

02 Haziran 2020, Salı 17:17 Son Güncelleme:
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Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Haziran ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Haziran ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

Haziran ayı balıkları

  • Tekir
  • Barbunya
  • Mercan
  • Levrek
  • Eşkina (Dip balıkları)
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