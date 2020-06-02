Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Haziran ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Haziran ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

Tekir

Barbunya

Mercan

Levrek

Eşkina (Dip balıkları)

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