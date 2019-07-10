Haziran ayının en çok konuşulan isimleri
Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan haziran ayı magazin raporu açıklandı. Yapılan araştırmada geçtiğimiz ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazinsel olaylar belirlendi
Magazin dünyasında Acun Ilıcalı haziran ayının en çok konuşulan ünlü ismi olurken, Aleyna Tilki takipçilerinden aldığı tepkilerle listede ikinci sırada yer aldı.
Zerrin Özer ise 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturduktan 36 saat sonra boşanma kararı almasıyla en konuşulanlar listesine adını yazdırdı.