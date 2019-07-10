Haziran ayının en çok konuşulan isimleri Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan haziran ayı magazin raporu açıklandı. Yapılan araştırmada geçtiğimiz ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazinsel olaylar belirlendi