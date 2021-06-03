Haziran kira artış oranı TÜFE oranlarına endeksli şekilde belirlendi. Kiralara en fazla ne kadar zam geleceği de bu oranlarla belli olurken, Mayıs ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması soru işaretlerini ortadan kaldırdı. İşte haziran 2021 kira artış oranı ve merak edilenler…

HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 16.59 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.13 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 14.13 oldu.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı iş yeri sahibinizin veya ev sahibinizin ya da uygulayacağı maksimum zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Bu açıklamanın ardından Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine kararı alınmıştı. Kira artış oranları da bu kararın ardından üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıyor ve kiracıya bu şekilde bildiriliyor.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA

Konut veya iş yeri kirası: 1.000 TL

Haziran 2021 Kira Artış Oranı: Yüzde 14,13

Haziran Ayı Kira Zammı Tutarı: 141,30 TL