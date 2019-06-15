Haziranda dolu yağışı şaşırttı

Tokat’ta sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu yağışı, araç sürücülerine zor anlar yaşattı Tokat’ın Kazova bölgesinde sağanak yağışla birlikte başlayan dolu yağışı tarım alanlarını beyaza bürüdü

15 Haziran 2019, Cumartesi 18:15
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Haziranda dolu yağışı şaşırttı

Pazar ilçesi ve Söngüt köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı araç sürücülerini olumsuz etkiledi. Söngüt mevkisinde yolda oluşan sel nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İtfaiye ekipleri yolda oluşan çamur birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından trafik ulaşıma açıldı.

Araçlarını dolu yağışından korumak için vatandaşlar örtü ve kartonlarla otomobillerinin üzerini kapattı.

İHA

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